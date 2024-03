Surinaamse politie vindt 600 kilo cocaïne in vliegtuig naar Schiphol

Vorige week lieten Suriname en Nederland nog weten dat zij hun samenwerking gaan verstevigen om om drugssmokkel aan te pakken. Nederlandse en Surinaamse douaniers gaan samen trainingen volgen en informatie uitwisselen over smokkelmethoden. "Zo raken we de criminelen in hun perverse verdienmodel", stelde staatssecretaris Aukje De Vries van Financiën.

In Noord-Holland wordt vooral op Schiphol vaak cocaïne gevonden. De douane heeft in 2023 op Schiphol bijna twee keer zoveel cocaïne gevonden als een jaar eerder. Douaniers troffen in 2022 1.300 kilo van deze harddrugs aan, vorig jaar steeg dat naar 2.250 kilo.