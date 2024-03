Het lijkt wel lente, deze week. Met zo'n 10 graden aan de kust en 12 graden in het binnenland is deze donderdag uitermate geschikt om lekker naar buiten te gaan. Volgens weerman Jules Geirnaerdt was er vanmorgen kans op wat mist, maar heeft de wind daar op tijd een stokje voor gestoken. Vanmiddag krijgen we misschien wat bewolking uit het oosten, maar de weerman verwacht niet dat we daar veel last van gaan krijgen.

"Morgen is het sowieso zonnig", zegt de weerman in De Ontbijttafel. "Want dan is er meer wind. Windkracht 4 tot 6. Dat maakt het 's ochtends een beetje fris, maar in de middag kan de temperatuur oplopen tot 12 graden."

Weekend

Geirnaerdt voorspelt dat het 'redelijk' weer wordt dit weekend. "Er komt iets meer bewolking", zegt hij. "Zondag kan er mogelijk een bui vallen, maar de meeste tijd houden we het eigenlijk gewoon droog met af toe redelijk wat zon, maar ook wat wolkenvelden." Beide dagen kan het stevig waaien en wordt het zo'n 11 tot 13 graden.

Begin volgende week komt de wind uit het noordoosten. "Dat geeft echt kans op meer bewolking en ook kans op enkele buien."