De rechtbank schrijft in het vonnis dat er rond het tijdstip van de explosies mensen liepen of fietsten en dat het een geluk mag worden genoemd dat niemand gewond is geraakt of de gevolgen nog erger waren. "Explosies zoals die waar verdachte zich aan schuldig heeft gemaakt, zijn de laatste jaren een terugkerend fenomeen in Amsterdam en hebben kennelijk tot doel personen te intimideren."

Daklozen

De dader zelf zei dat zijn dna op het flesje, de jerrycan en rugtas is gekomen doordat hij in die tijd vaak bij andere daklozen in het Vondelpark sliep en zij spullen van elkaar leenden of ongevraagd gebruikten. De rechtbank noemt het 'onaannemelijk' dat zijn dna hierdoor drie keer aangetroffen is.

Over het motief voor de explosies is niets duidelijk geworden. De rechtbank schrijft wel dat er sprake was van 'risicofactoren'. Zo had de man geen werk en inkomen, had hij schulden en is hij dus dakloos. Naast de explosies is hij volgens de rechtbank ook schuldig aan een inbraak in 2022. Hij is in het verleden vaker voor misdrijven veroordeeld, maar het ging toen telkens om voorwaardelijke straffen. Dit keer vindt de rechtbank een voorwaardelijke straf 'niet zinvol'.