Halsema: niet met Yesilgöz over hoofddoek bij handhavers gesproken

Yesilgöz zei tegen EenVandaag dat ze met meerdere gemeenten die de hoofddoek willen toestaan over de kwestie heeft gesproken, maar Halsema weerspreekt dat. "Gemeenten en minister hebben niet over dit onderwerp gesproken", zegt ze een reactie tegen AT5. "We zijn benieuwd wanneer het eerste overleg hierover plaats vindt."

De gemeentes Utrecht, Arnhem en Tilburg lieten eerder al weten handhavers hoofddoeken mogen dragen. Halsema volgde begin februari, al was het toen nog niet bekend wanneer het daadwerkelijk mocht. Minister Yesilgöz vindt juist dat hoofddoeken in strijd zijn met de neutraliteit van de handhavers. Ze wordt gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer (PVV, VVD, NSC en BBB).