Eindelijk lucht voor zieke Kelly, nu ze hulp krijgt van Buurtgezinnen Heemskerk

Het afgelopen jaar viel voor de 42-jarige Kelly Katinka uit Heemskerk zwaar. Langdurig ziek zijn en een zoontje met ADHD opvoeden, het zorgde ervoor dat zij de ballen niet meer omhoog kon houden. Vorig jaar werd Kelly ook nog eens met spoed opgenomen vanwege haar chronische darmziekte.

Het was een flinke drempel om hulp te zoeken voor Kelly. Door een vriendin kwam ze in contact met stichting Buurtgezinnen Heemskerk. Eerst was ze sceptisch, maar uiteindelijk heeft ze de stap gezet om contact op te nemen.

Via de stichting werden Kelly en Tygo gekoppeld aan steunmoeder Chantal van Dop en haar zoontje Djayden. Nu komt Tygo elke vrijdagmiddag én zondag langs bij het steungezin.

Vraag -en steungezinnen

Bij stichting Buurtgezinnen Heemskerk kan iemand zich opgeven als vraaggezin of steungezin. Ze gaan aan de slag voor jou om een geschikte match te vinden die past.

Heb jij behoefte aan extra ondersteuning van jouw gezin en woon jij in de buurt van Beverwijk of Heemskerk? Of wil je net zoals Chantal je aanmelden als steungezin? Aanmelden kan via de website van Buurtgezinnen.