Hoeveel zin heeft het Haarlemse parkeerreferendum? "Belachelijke vraagstelling"

De stelling die aan Haarlemmers werd voorgelegd, luidt als volgt: Bent u voor of tegen de Nota Uitwerking parkeerregulering Uitbreiding betaald parkeren in Haarlem? Om het referendum geldig te verklaren was er een opkomst van minimaal dertig procent nodig.

Hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries vindt alleen al de vraagstelling veel te vaag. "Het is een belachelijke vraagstelling. Het is niet eens een normale Nederlandse zin. Het is voor inwoners niet duidelijk waar ze precies over hebben gestemd." Daarnaast lezen inwoners zich zelden in, benadrukt De Vries, laat staan als het om lange gemeentelijke nota's gaat.

Hoge opkomst

De opkomst van het referendum was relatief hoog, bijna 38 procent van de Haarlemmers gingen gisteren naar de stembus. Dat is 8 procent meer dan nodig is om het referendum te laten gelden. "Een flinke opkomst", vindt De Vries. Hij denkt dat er wellicht campagne is gevoerd om tegen te stemmen.

De uitslag liegt er niet om: meer dan 80 procent stemden tegen uitgebreid betaald parkeren. Tegenstanders van het beleid hoopten op een hoge opkomst en een duidelijke nee-stem, terwijl er ook veel voorstanders niet naar de stembus toeging, in de hoop dat de kiesdrempel niet werd gehaald, denkt De Vries.