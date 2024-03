De Amsterdamse Lutkemeerpolder is een groene oase, maar hoe lang nog?

Rondom de boerderij de Boterbloem scharrelen we voor Natuurlijk Noord-Holland rond, net als de dieren dat doen. Atze: "Hier vinden veel dieren nog wat beschutting. En voedsel niet te vergeten.

In zo'n hoop oud hout leven ontelbare wormpjes en kleine insecten die essentieel zijn als voedsel voor vogeltjes en muizen die op hun beurt weer op het menu staan van roofvogels en zo." We zien ineens een bijzonder vogeltje in een struik. "Dat is een roodborsttapuit!", roep Atze uit. "In Amsterdam!"

