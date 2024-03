Stichting van Miranda en Ronald dreigt aan eigen succes ten onder te gaan

Ze kunnen het niet over hun hart verkrijgen om mensen af te wijzen of te stoppen, maar lang houden ze het niet meer vol, vertelt Miranda: "Ik ben deze zomer al eens naar de grond gegaan tijdens het uitdelen van boodschappen. Dit gaat zo niet langer, we zijn helemaal op."

Daarom willen ze de stichting buitenshuis voortzetten, maar een ruimte vinden waar ze kunnen zitten blijkt volgens Miranda bijna onmogelijk te vinden: "We draaien op kleine donaties. Af en toe kunnen we wat extra's regelen voor onze mensen, maar een heel pand huren is haast ondenkbaar."

Om die reden vragen ze de gemeente al jaren of ze financieel bij zouden willen springen. Maar dat heeft tot op heden niks opgeleverd. De wethouder is op bezoek geweest en de gemeente heeft meerdere keren gezegd binnen een paar weken met ideeën te komen. Daarna hoorde Miranda en Ronald niks meer.

Gemeente snapt oproep Prakkie

De woordvoerder van de verantwoordelijke wethouder El Idrissi laat aan NH weten dat ze op dit moment geen vragen vanuit de pers kunnen beantwoorden. Dat komt omdat er vanuit de gemeenteraad vragen over de situatie van Prakkie Hoofddorp zijn gesteld. Die moeten eerst worden beantwoord.

Twee weken geleden mocht de woordvoerder nog wel vragen van HC Nieuws beantwoorden: "We snappen hun oproep voor een pand zeker. Alleen hebben wij ook niet zomaar iets voor handen dat aan al hun wensen voldoet en past binnen de regels. Een oplossing vinden vraagt nog iets meer tijd en daarover zijn we met ze in overleg."