Aanvoerder Brinkman vertrekt na negen seizoenen bij Bloemendaal

"Samen konden we groeien en bouwen, jaar in, jaar uit. Dit heeft uiteindelijk tot resultaten geleid, maar brengt vooral een glimlach op mijn gezicht als ik erop terugkijk", vervolgt Brinkman. "De voldoening die we met elkaar voelden als we het weer geflikt hadden en daar samen tijdens een kampioensfeest op terugblikken, zijn momenten die ik nooit vergeet."

De international werd met Bloemendaal vier keer landskampioen en won vijf keer de Euro Hockey League. Alleen vorig jaar greep hij naast de titel, door een nederlaag tegen Pinoké in de finale. Bloemendaal staat op dit moment derde in de hoofdklasse. Na een lange winterslaap begint komende zaterdag de tweede helft van de competitie.