Het slotakkoord van de Havenstraat: huurders leveren sleutels voorgoed in

Daar wordt na vandaag mee gestart, dan sluiten de hekken om het terrein en wordt de grond bouwklaar gemaakt. "De grond is op bepaalde delen vervuild, dat moeten we gaan saneren", aldus projectmanager Havenstraatterrein Otto Terpstra. "Ook moeten we bomen gaan kappen en de loodsen gaan slopen. Onder de grond liggen hier dikke pakketten kabels en leidingen die we moeten gaan verleggen om de nieuwe woonwijk mogelijk te maken."

Huidig buurtbewoner, Margriet Eilders, ziet de komst van de woningen nog niet zitten. Ze is vanaf haar woning aan de Zeilstraat nog één keer naar het terrein gekomen en loopt voor het laatst een rondje. "Ik vind het heel moeilijk en emotioneel", vertelt ze. "Toen ik 41 jaar geleden hierachter kwam wonen, besefte ik me helemaal niet dat het zo bijzonder was. Er waren meer van dit soort plekken in Amsterdam, veel. En dat is nou gewoon weg. Alles is weg."