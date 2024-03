Zonder vrijwilligers geen Weggeef Bank: Zaanse Sita vraagt buurtbewoners om hulp

Al bijna vijf jaar werkt Sita Brinkkemper elke zondag met veel plezier in de Weggeef Bank in Koog aan de Zaan. De winkel met gratis spullen is volgens haar drukbezocht, maar toch heeft ze door het vrijwilligers tekort twee weken moeten besluiten om de deuren te sluiten.

"De winkel heeft een soort buurtfunctie", zegt Sita over de Weggeef Bank. Op de locatie van de Weggeef Bank, zat voorheen een spaarbank. Krakers van de bovengelegen appartementen wilden een paar jaar geleden iets terugdoen en zo ontstond de Weggeef Bank. Een weggeefwinkel door en met de buurt.

Kou in de winkel

"Mensen komen ook een leuk praatje maken." Sita ziet dan ook geregeld vaste gezichten. De mensen komen graag even langs, maar drie uur lang vrijwilligerswerk doen, dat is andere koek. "We hadden een nieuwe vrijwilliger en die functioneerde goed, maar door de kou had ze last van haar gewrichten", vertelt Sita over de laatste uitvaller.

Er is in het pand namelijk weinig stroom beschikbaar. "We mogen 250 watt gebruiken", zegt ze over de elektriciteit. "Vorige week kwamen we op het idee om een infrarood ding te kopen. Dat is 130 watt. Dan kunnen we onze handen warmen. Dat redden we net." Ook is er geen water aanwezig, waardoor een toiletbezoek niet mogelijk is.



Ze noemt de situatie zelf 'onontbeerlijk voor een heleboel mensen', toch hoopt ze dat er vrijwilligers bijkomen. "Ik denk dat een heleboel mensen dat heel erg zouden vinden", zegt ze over een mogelijke sluiting. "Er komen ook wel minima. Ik kan het natuurlijk niet aan hun neus zien, maar soms komen de verhalen op tafel."

Vrijwilligers zijn echt nodig

Vrijwilligers die het niet snel koud hebben, mogen altijd even langslopen of zich via Facebook melden. Aankomende zondag komen twee potentiële vrijwilligers op gesprek, maar meer handjes zorgen voor meer mogelijkheden qua openingstijden. "We moeten er sowieso wel iemand bijhebben", zegt Sita resoluut.