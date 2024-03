31- jarige Amsterdammer opgepakt in onderzoek naar doodgeschoten meisje (11) in België

De woning aan de Nieuwdreef in Merksem werd 9 januari vorig jaar onder vuur genomen met een kalasjnikov. Op dat moment was het gezin in de garage aan het eten. Het 11-jarige meisje werd dodelijk geraakt. De vader (58) en zijn twee andere dochters van 13 en 18 jaar oud werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Eerdere aanhoudingen

Eind februari werden al twee personen aangehouden, het gaat om een 53-jarige vrouw en een 21-jarige man. Laatstgenoemde is inmiddels vrijgelaten. Op een van de gevonden kogelhulzen werd DNA van de vrouw gevonden. Volgens de Gazet van Antwerpen is ze al eerder opgepakt in een ander onderzoek naar drugssmokkel, ontvoering en een verijdelde gijzeling.

"In het gerechtelijk onderzoek komt een mogelijke link naar Nederland naar voren. Er werd dan ook nauw samengewerkt met verschillende politiediensten en met het Openbaar Ministerie in Nederland", schrijft het Openbaar Ministerie in Antwerpen.

Twee weken geleden besteedde het programma Opsporing Verzocht nog aandacht aan de zaak.