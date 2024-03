Femke Groen legt als Swan haar ziel bloot in soulvolle songs

Femke is niet alleen een opvallende verschijning, ze heeft ook een opvallend stemgeluid. Je zou het kunnen omschrijven als een donkerbruin soul-geluid. "Ik had als kind ook al een vrij laag stemgeluid. Dat heb ik denk ik van mijn vader. Vroeger vond ik dat vervelend omdat ik niet kon zingen als de andere kinderen. Maar later ben ik dat gaan omarmen en werd het mijn kracht".

Die stem komt ook volledig tot zijn recht op de nummers van haar debuut EP Underneath My Facade, die ze samen met Perquisite produceerde. In de verschillende soulvolle nummers toont Femke of Swan haar kwetsbare kant.

Depressie

"Ik kom voor anderen vaak over als stoer en zelfverzekerd en ik ben ook zeker heel gedreven. Maar onder die facade ben ik ook soms heel donker", vertelt Femke "Ik heb mij ook vaak eenzaam en onzeker gevoeld en heb last gehad van depressies. En daar worstel ik nog wel mee. Het is fijn om dat kwijt te kunnen in mijn muziek. En zo hoop ik dat mensen die naar mijn muziek luisteren er ook steun aan hebben".

Op zaterdag 9 maart presenteert Swan haar debuut EP Underneath my facade in de bovenzaal van Paradiso in Amsterdam. Aanvang 19:30.