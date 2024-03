Aalsmeer 2 kan niet stunten; Aalsmeer 1 bereikt bekerfinale tegen Bevo

Het was eigenlijk geen moment een echte wedstrijd tussen Aalsmeer 1 en Aalsmeer 2. De stand was 13-5 in het voordeel van het team uit de BENE-League. Mede door Donny Vink werd de score in de eerste helft uitgebreid naar 24-10. Aalsmeer nam vervolgens wat gas terug, maar scoorden uiteindelijk wel meer dan veertig punten (40-23).

De andere halve finale ging tussen Bevo en Limburg Lions. Verrassend genoeg ging Lions nipt onderuit: 28-30. Daardoor is Bevo op zaterdag 30 maart de tegenstander van Aalsmeer in de finale van de beker.

