Wat is dat toch, al die oranje stippen op bomen in het Robbenoordbos? Staatsbosbeheer is druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor bosonderhoud. Bomen met een oranje stip moeten weg om gezonde en vitale bomen meer ruimte te geven om te kunnen groeien. "Want een boom met een gezonde kroon staat ook steviger in de grond."