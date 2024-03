Schapen ontsnappen uit weiland langs A4: "Moet er niet aan denken dat ze weg op rennen"

De Rijkswaterstaat heeft de rijstrook afgesloten en vervolgens hebben de politie en de boer de kudde terug geloodst naar de wei. "Gelukkig was er toevallig een politieagent die verstand had van schapen", vervolgt de woordvoerder.

100 kilometer per uur

Ook de Hoofddorpse wijkagent Arjen Schut heeft geholpen de schapen te verplaatsen. "Aangezien daar 100 kilometer mag worden gereden, moet je er niet aan denken dat de schapen de weg op rennen", schrijft hij op Instagram. "Gelukkig was er niet één schaap die dacht dat het gras in de middenberm van de A4 nog lekkerder was."

In onderstaande video is te zien dat de schaapjes weer veilig in de weide staan. "Eind goed al goed", concludeert de wijkagent.