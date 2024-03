Basisschool in Zaandam ontruimd vanwege vreemde geur

Door een vreemde geur is rond 10.45 uur eerst de gehele school ontruimd, maar de brandweer kon niks geks ontdekken. Volgens de aanwezige verslaggever zijn de kinderen na de controle in fases weer terug naar hun lokaal gebracht.

In één lokaal mogen de kinderen echter nog niet terug. Dit zou volgens de politie gaan om een plek waar laptops worden opgeladen.



Update: de oorzaak van de vreemde lucht blijft onbekend, maar de brandweer heeft ook in het lokaal met de laptops niks raars gemeten. Het lokaal is vrijgegeven voor de les.