Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag 27 juli op zaterdag 28 juli vorig jaar. Er was brand ontstaan bij het toen pas geopende A27 Café aan de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum. Volgens forensisch onderzoek was de brand aangestoken. Said El A. kwam in beeld in november 2023 doordat hij ook als verdachte van brandstichting bij een beautysalon in Soest naar voren kwam.

Relatie

Tijdens deze eerste zitting in de rechtszaal in Lelystad kwamen er veel nieuwe details naar voren. Zo bleek de verdachte zes jaar een relatie te hebben gehad met de eigenaresse. Bovendien was hij formeel mede-eigenaar van het pand op het moment dat hij het in brand zou hebben gestoken. Op het flesje water, waar de brandstof in zat waarmee de brand is aangestoken, is DNA van hem aangetroffen.

De verdachte ontkent dat hij de branden heeft gesticht. “Ik heb geen motief om beide zaken in brand te steken.” Daarnaast beweert hij een foto te hebben van een man die hem een dag voor het incident bedreigd heeft. Hij moest zijn eigen zaak in brand steken.

Voorlopige hechtenis

De advocaat van El A. verzocht de rechtbank om de voorlopige hechtenis op te heffen. De rechter wilde niet meegaan in dat verzoek. Zij oordeelde dat de zaak daarvoor te ernstig is. Zijn omgeving heeft het als zeer schokkend ervaren.

El A. blijft in ieder geval vastzitten tot de inhoudelijke zaak begint op 28 mei. Dan staat hij ook terecht voor de brandstichting in Soest.