Eerste noodlokalen geplaatst vanwege grootse schoolverbouwingen in Medemblik

Verantwoordelijk wethouder Gerben Gringhuis kijkt tevreden toe als de eerste unit wordt geplaatst. "Nadat het hele huisvestingsproject vier jaar dat het heeft stilgestaan, zien we nu eindelijk dat we met de scholen eindelijk aan de slag kunnen met hun verbouwing. En daar hebben we deze noodhuisvestiging echt voor nodig, dus ben ik hartstikke blij dat we daarvoor een goede plek hebben. FC Medemblik heeft ons ook heel erg geholpen en gastvrij ontvangen."

Hij vervolgt: "Ik denk dat de kinderen iets zullen hebben van 'wat is het gaaf dat we op een voetbalveld les krijgen'. Ik hoop dan ook wel dat de kinderen lid worden van de voetbalvereniging of van de tennisvereniging hier vlakbij."

Drukte in de wijk van noodschool

Het terrein van de voetbalvereniging ligt wel midden in een woonwijk. Toch denkt de wethouder dat het niet tot overlast zal leiden, bijvoorbeeld door parkeerdrukte. "We hebben hier een mooi parkeerterrein voor bij FC Medemblik. Ook hebben we de omwonenden meegenomen tijdens een inloopavond over wat gaat er allemaal gebeuren, zodat ze ook gewoon weten wat ze te wachten staat. Iedereen is vooral heel positief."

Projectleider Anna Nieuwendijk van de gemeente is tevreden met hoe het nu gaat. "Alles loopt goed met de tijdelijke huisvesting en het gaat allemaal volgens planning. Dus we verwachten geen gekkigheid meer."

Planning

Na de meivakantie trekken de leerlingen van de Meridiaan in de noodlokalen. Later dit jaar komt de Maria Bernadetteschool er voor een deel bij. Zodra die scholen zijn verbouwd, is het de beurt aan de Jozefschool om te verhuizen naar de tijdelijke opvanglocatie. Uiterlijk 2026 moeten de verbouwingen van de drie scholen zijn afgerond.