Booking: "Reizigers beslissen zelf"

"Het is onze missie bij Booking.com om het voor iedereen gemakkelijker te maken om de wereld te ervaren", aldus een woordvoerder van Booking in een schriftelijke reactie. "Om die reden vinden wij dat reizigers zelf moeten beslissen waar ze naartoe willen en moeten gaan. Daarom staan wij alle accommodatieaanbieders wereldwijd toe om een accommodatie op ons platform aan te bieden, zolang zij voldoen aan de toepasselijke lokale wetgeving. Als een bepaalde regio kan worden gecategoriseerd als omstreden of aan conflicten onderhevig is - en als zodanig grotere risico's kan opleveren voor reizigers – voegen we informatie toe om ervoor te zorgen dat reizigers hun eigen weloverwogen beslissingen kunnen nemen, of op zijn minst de officiële reisrichtlijnen van hun regering kunnen controleren als onderdeel van hun besluitvormingsproces. Als we worden gewaarschuwd dat een listing op ons platform mogelijk verband houdt met specifieke negatieve gevolgen voor de mensenrechten, of als de locatie van de listing niet adequaat is vastgesteld, beoordelen we dit onmiddellijk en nemen we indien nodig passende maatregelen, volgens de principes die zijn uiteengezet in onze mensenrechtenverklaring."