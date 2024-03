Kipkoerier gewond bij botsing vlakbij Aalsmeers bezorgrestaurant

De maaltijdbezorger van Chicken and More reed rond 22.30 uur op de Zwarteweg toen het misging, vertelt de politiewoordvoerder. Dit is slechts 550 meter verwijderd van het restaurant aan de Witteweg in Aalsmeer.

Beide auto's zijn bij de botsing zwaar beschadigd geraakt. De maaltijdbezorger raakte gewond. Hij is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.