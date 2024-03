Volgens de gemeente komen de nieuwe gasten al op korte termijn naar de accommodatie aan de Emmastraat. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zou deze extra plekken al binnen twee weken kunnen invullen, zo laat de gemeente Hilversum weten.

Al maanden pleitte een deel van de Hilversumse gemeenteraad om meer te gaan doen voor vluchtelingen en vooral het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel een handje te helpen. Een deel van de politiek wilde solidair zijn met hun collega's uit de Groningse plaats.

Eigen traject

Maar dat lag in Hilversum wat lastig, omdat de gemeente vorig jaar een eigen traject is ingegaan. In voorbereiding op de Spreidingswet had Hilversum zelf al gezegd plek te willen gaan bieden aan nog eens 360 vluchtelingen.

Over het hoe, waar en onder wat voor soort omstandigheden is maandenlang gesproken met de samenleving. Dat is ook allemaal vastgelegd in het hagelnieuwe asielbeleid. Ineens toch meer doen dan is gezegd, zou dat hele proces teniet doen.

Overigens moet Hilversum toch schakelen want de gemeente moet geen 360 maar 536 vluchtelingen extra gaan opvangen. Dat is de uitkomst van de Spreidingswet van 1 februari, waarin de opvang eerlijker over heel Nederland verdeeld moet worden.

Enige locatie

In de raadsvergadering van januari zegde wethouder Bart Heller toe om te gaan onderzoeken of uitbreiding in het Hilversumse hotel mogelijk is. Toen viel het getal van 26 al. De GroenLinks-bestuurder zei wel meteen dat dit de enige locatie is waar Hilversum snel ruimte kan vrijmaken.

Na overleg met omwonenden en de brandweer hebben burgemeester en wethouders nu het licht op groen gezet voor de uitbreiding in het hotel in het centrum van het dorp. Gooiland en het COA hebben al sinds 1 januari 2023 een opvangdeal. Deze regeling is vorig jaar oktober nog met een jaar verlengd. Deze deal is jaarlijks te verlengen en kan uiterlijk tot 1 januari 2027 doorlopen.