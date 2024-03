Automobilist vliegt uit bocht en ramt lantaarnpaal in Nieuw-Vennep

De vrouw reed rond 4.45 uur over de Eurolaan, vertelt de politiewoordvoerder. In de bocht ging het mis. Ze botste frontaal tegen een lantaarnpaal, die op de middenberm stond.

Lantaarnpaal gebogen

De voorkant van de auto is vernield, de lantaarnpaal gebogen en de bestuurder raakte gewond. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer gaat.

De politie doet nog onderzoek naar hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Wel is al bekend dat de vrouw niet had gedronken en ook geen drugs had gebruikt.