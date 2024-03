Woningcorporaties hebben handen vol aan explosies: "Het ligt vaak buiten onze macht"

Danique had al langer een onveilig gevoel in haar buurt, maar: "Dat was ik wel gewend. Dit gaf wel echt de doorslag." Ze is alert bij elk geluid en slaapt liever ergens anders dan thuis. "Het liefst wil ik verhuizen", vertelt ze. "Ik had gehoopt dat de corporatie me zou kunnen helpen, maar ik heb niet het gevoel dat ik word geholpen."

Woningcorporaties hebben over het algemeen noodwoningen: "Die zijn voor mensen die niet meer in hun huis kunnen wonen door bijvoorbeeld brand of sloopprojecten", vertelt een medewerker van Rochdale. "Onze medewerkers in de buurt zijn eigenlijk voor een leuke sfeer in de buurt. Maar nu moeten zij dit soort problemen oplossen en moeten we helpen bij de veiligheid van bewoners." Stadgenoot ziet het als een zware maar nodige taak: "We kunnen niet alles oplossen voor bewoners die begrijpelijkerwijs veel van ons vragen, die onmacht maakt het zwaar."

Tekst gaat door onder de foto.