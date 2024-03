Onduidelijkheid over ontvlechten metronet: "Geen discussie voeren die te vroeg is"

Vanavond werd het onderwerp tijdens een vergadering van de zogeheten regioraad besproken. SP-raadslid Erik Bobeldijk zei dat gemeenteraadsleden 'unaniem' hadden besloten om de metrolijn te behouden. Hij werd daarna wel gecorrigeerd coalitieraadsleden Elisabeth IJmker (GroenLinks) en Elise Moeskops (D66), die benadrukten dat het niet per se om behoud van de lijn ging, maar om het uitwerken van verschillende plannen. "Ik sta zij aan zij met bewoners, als het weer wordt voorgesteld, dan staan we er weer", reageerde Bobeldijk.

"Dat we er de tijd voor moeten nemen, dat er verschillende manieren van zijn en dat we het heel goed over moeten hebben, dat snap ik allemaal heel goed", antwoordde Van der Horst. "Ik begrijp ook goed de gevoeligheden. Alleen de situatie zal niet zijn zoals die nu is over vijf jaar. Dat gaat echt anders zijn. We zullen, als we meer mensen willen verleiden de metro in te stappen, de frequenties verhogen."