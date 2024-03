Wormerland hakt knoop door: nieuw tenniscomplex moet komen op ijsbaanterrein

Het plan is om de drie tennisverenigingen die het dorp rijk is te laten fuseren en te laten verhuizen naar het nieuwe (duurzame) sportcomplex. Daar komen ook padelbanen, een jeu de boulesbaan en een clubgebouw te staan. Op de plekken die de tennisverenigingen achterlaten komen nieuwe woningen.

Met de instemming voor het plan is het nog niet zeker dat het tenniscomplex er ook daadwerkelijk komt: dit gaat alleen over de locatie waarvan de raad vindt dat het zou moeten komen.

"Als ik het benoem als een drietrapsraket is dit de eerste trap", aldus wethouder Jeroen Schalkwijk maandagavond bij een voorbereidende vergadering van de raad. Daar kwamen elf insprekers op af om hun zorgen te bespreken, toegehoord door veel belangstellenden. "Ik wil nog maar eens benadrukken dat met de locatiekeuze we morgen niet gelijk beginnen met heien – als we al willen gaan heien. Er is nog een heel lang traject te gaan", vertelde hij hen.

Emoties en protesten

Het plan zorgde al voor een muur aan post-its vol zorgen bij een bewonersavond, een protestloop, een grote plastic kievit in het weiland en afgelopen week nog een bezorgde brief van Natuurmonumenten. Daarin wijst een gebiedsmanager op de waarde van de natuur waar straks gebouwd moet worden. "Wij vinden het onbegrijpelijk dat u in hetzelfde gebied mogelijk kiest voor een locatie waarin waardevol weidevogelgebied verloren gaat", schreef hij.

NH was in oktober bij één van de protestlopen die inwoners hielden. Tekst loopt door onder de reportage.