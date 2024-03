Coffeeshophouder met 46 kilo hennep in huis krijgt geen straf

Na een melding bij Meld Misdaad Anoniem viel de politie het huis van de coffeeshophouder, die vijf coffeeshops in Amsterdam en Mijdrecht heeft, in 2018 binnen. In een afgesloten kamer, die de coffeeshophouder op verzoek van agenten opende, lag in afgesloten kluis en in dozen ernaast zo'n 46 kilo aan hennep. Volgens de coffeeshophouder was de waarde zo'n 200.000 euro. Daarna zijn de drugs vernietigd.

Voorwaardelijke taakstraf

De rechtbank Noord-Holland veroordeelde hem eerder tot een voorwaardelijke taakstraf van 200 uur met een proeftijd van een jaar. De coffeeshophouder ging om principiële redenen tegen die uitspraak in beroep. Hij zei dat de overheid hem geen werkbare richtlijnen geeft over hoe hij zijn coffeeshops moet bevoorraden. Deze hoeveelheid hennep was de voorraad voor een paar weken.

Het gerechtshof benadrukt dat de coffeeshophouder een betrouwbare ondernemer is die een vergunning voor zijn coffeeshops heeft. In die coffeeshops zelf is niet meer dan 500 gram softdrugs aanwezig, de bedrijfsvoering is transparant en op orde en er zijn geen klachten over zijn vestigingen bekend.

Los van de werkelijkheid

Een handelsvoorraad softdrugs wordt gedoogd tot 500 gram, maar volgens het hof staat die hoeveelheid inmiddels 'in zoverre los van de werkelijkheid, dat, gelet op de hoeveelheid softdrugs die er bij een reguliere coffeeshop aan de voordeur uit gaat, evident is dat er aan de achterdeur moet worden geput uit een handelsvoorraad die veel groter is dan 500 gram'. Aan de andere kant was vervolging van de coffeeshophouder wel rechtvaardig vanwege het gevaar van het bezit van 46 kilo hennep.

Tijdens de zitting bleek dat de zaak een behoorlijke impact had op de coffeeshophouder, die voor zijn gevoel als crimineel werd behandeld. "Het hof is, gelet op al het voorgaande, van oordeel dat in deze zaak kan worden volstaan met de constatering dat de verdachte het strafbare feit heeft gepleegd en dat hij daarvoor strafbaar is, en dat met het opleggen van een straf of maatregel geen redelijk strafdoel meer is gediend", staat er in het vonnis. "Het hof zal daarom bepalen dat geen straf of maatregel wordt opgelegd."