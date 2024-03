Innamedag in Laren haalt Gooise pareltjes tevoorschijn

Gewikkeld in handdoeken en boodschappentassen komen de kunstwerken de ruimte binnen. Om ze daarna van top tot teen te bekijken, soms zelf met de loep, om ze te controleren op alle vlakken.

"We kijken als eerst naar de kwaliteit natuurlijk, is het werk authentiek? Maar ook kijken we naar de stijl, niet dat je een schilderij hebt wat in een oude stijl geschilderd is, maar dat eigenlijk pas vier jaar geleden gemaakt is", vertelt Margriet van Seumeren, directeur van Zuydwal Veilingen.

Er kwam vandaag al veel publiek op de innamedag af. In juni vindt de voorjaarsveiling pas echt plaats, en dan worden er nog veel meer mensen verwacht.

Gooise parels

Ook kwam er werk van Gooise kunstenaars voorbij, zoals dat van de Blaricummer Tineke Bot. Het zijn twee bronzen beelden, waaronder 'De Wasvrouw'', de vader van mevrouw had het ooit aan haar moeder had geschonken. "Ondertussen zijn ze overleden en ligt het bij mij te verstoffen. Dus ik dacht, ik breng het deze kant op", vertelt ze.

"Als je echt een werk van een Larense kunstenaar wil zien, dan denk je aan Toon de Jong", vertelt van Seumeren. Op de ingelijste tekening zijn 'De Bunschotertjes' te zien; vrouwen in klederdracht in Bunschoten, die op de fiets terugfietsen. "Laren kent ontelbare kunstenaars: van Piet Mondriaan, Jan Sluijters, Leo Gestel, noem maar op. Maar er zijn weinig kunstenaars die hier geboren en getogen zijn, zoals Toon de Jong.