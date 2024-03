Geen kroegbaantje of verre reis: Siem (26) doet een tussenjaar bij de marine

Defensie heeft ongeveer 8.000 vacatures openstaan, om deze vacatures gevuld te krijgen en meer jongeren te werven heeft de organisatie het 'dienjaar' bedacht. Tijdens zo'n jaar kunnen jongeren proeven hoe het is om militair te zijn.

Actie en uitdaging

Ook Siem wilde na zijn opleiding nog iets anders doen. Na zijn opleiding HBO-rechten kiest hij voor het tussenjaar bij de marine: "Iets met meer actie en fysieke uitdaging in plaats van een kantoorbaan. Ik wil iets leuks doen, nu ik nog een beetje jong ben, daarom heb ik voor het dienjaar gekozen."

Inmiddels werkt Siem op een mijnenjager op de marinebasis en bevalt dit hem zo goed dat hij graag wil blijven werken bij de marine. "Al vrij snel dacht ik, ik vind dit echt geweldig en wil graag blijven. Ik hoop dat dat ook kan, maar ik denk het wel."

Populariteit tussenjaar

Op de vraag of Defensie dit dienjaar heeft bedacht omdat het tussenjaar bij jongeren zo populair is, zegt commandant Van Dijk overtuigd: "Jazeker, het is een unieke kans om een betaald tussenjaar te doen, waarbij je ervaring op kan doen en dingen kan leren."

Uit onderzoek van De Staat van Onderwijs uit 2023 blijkt dat na het behalen van een havo- of vwo-diploma steeds minder leerlingen in het jaar daarop direct beginnen aan een vervolgopleiding. Een deel van hen neemt een tussenjaar. Jongeren als Siem kiezen ervoor om na hun vervolgopleiding juist even een jaar iets anders te doen. Ook zij zijn welkom bij Defensie.

Belangrijker dan ooit

Het belang van jongeren bij Defensie is groter dan ooit volgens commandant van Dijk, onder andere door het personeelstekort en de verschillende brandhaarden in de wereld.

Van Dijk ziet de motivatie en het begrip voor de organisatie groeien: "Wij op de mijnenjager doen al langer nuttig werk op de Noordzee, en maken daarmee de Noordzee een stuk veiliger. In deze tijd is het een stuk beter uitlegbaar wat wij als mijnenjager kunnen betekenen, ook straks in de Zwarte Zee waar het vol ligt met mijnen."