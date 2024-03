Toch geen wietproef in stad, Halsema noemt besluit Tweede Kamer 'verontrustend'

Burgemeester Halsema liet iets meer dan een jaar geleden weten dat Amsterdam met een stadsdeel mee wilde doen aan de wietproef. Later werd duidelijk dat dat stadsdeel Oost zou worden.

Amsterdam had eerder al interesse getoond om mee te doen, maar deelname bleek niet haalbaar vanwege het groot aantal coffeeshops in de stad. Vorig jaar kwam daar verandering in omdat het kabinet inmiddels toestond dat ook stadsdelen mee mochten doen.

Voordat de wietproef in Amsterdam van start kon gaan, was er wel eerst een wetswijziging nodig. Die wet leek in de vorige Tweede Kamer een meerderheid te hebben.

Na de val van het kabinet en de installatie van een nieuwe Tweede Kamer, blijken de verhoudingen in Den Haag anders te liggen. Vorige week was al duidelijk dat met de PVV, NSC, BBB, CDA, ChristenUnie en SGP zeker de helft van de Kamer tegen was. Omdat ook Denk en FVD tegen het wetsvoorstel stemden, bleek een meerderheid uiteindelijk tegen de wetswijziging te zijn.

'In handen criminelen'

"Verontrustend dat een meerderheid van de Kamer zich in haar beslissing over het wietexperiment laat leiden door een onjuist sentiment", laat Halsema in een reactie weten. "Met het experiment wordt de toegang voor jongeren tot drugs helemaal niet groter, alleen wordt de distributie en productie uit handen van criminelen gehaald. Dat beschermt juist de volksgezondheid en vergemakkelijkt handhavingsbeleid. Als je wietgebruik beter wil kunnen beheersen dan moet je ook de ‘achterdeur’ controleren."