Eind van een tijdperk, loodsen Havenstraat worden leeggehaald: "Het is gewoon kut"

Het plan voor de Havenstraat is dat er vijfhonderd nieuwe woningen komen, een basisschool en bedrijfsruimtes. Ook komt er een nieuwe tramloods voor de historische trams op het terrein. Jos Rees, voorzitter van belangenvereniging Havenstraat die inmiddels een plek in Aalsmeer heeft gevonden kijkt met weemoed naar zijn lege loods.

"Het is een gewoon kut, maar het is niet anders. Het was gewoon zo leuk. En we begrijpen ook dat er huizen moeten komen voor mensen, maar het lijkt inmiddels of het een prestige project is geworden van de gemeente."

De sfeer is gelaten op het terrein, veel loodsen zijn al leeg. Hier en daar zijn huurders de laatste spullen aan het verhuizen. "We hebben nog weinig gespreksstof met elkaar. Het ging altijd over het feit dat we nog wilde verlengen, maar dat kan nu niet meer", vertelt Jos terwijl hij alles aanveegt in zijn loods.

Niet iedereen vertrekt

Er zijn nu nog zo'n 30 huurders over, van wie met 29 een regeling is afgesproken door de gemeente. Maar één iemand weigert te vertrekken morgen: Remy Reyers, die in een loods heeft en net buiten het terrein woont. Op de plek waar nu nog zijn huis staat, komen straks geen woningen, maar wel 'een stuk groen' dat is bedoeld voor het nieuwe wijkje. "Ik blijf hier", zegt hij. "Ik vind het hier heel prettig om te wonen".