Amstelveen eert feministisch icoon Lottie Schenk: wat kunnen we van haar leren?

Wat hebben we aan haar te danken?

"Ambtenaren moesten stoppen met werken als ze gingen trouwen, weduwes kregen geen pensioen als hun man overleed, vrouwen in armoede kregen geen bijstand, er zaten geen vrouwen in politieke partijen, er was geen kinderopvang, je mocht geen abortus plegen", somt Dorien op. "Daar hebben we allemaal voor gestreden, met succes."

"Zij was in Amstelveen ook betrokken bij nieuwkomers", vult Stieneke aan. "Ik weet nog dat er een vrouw was die in haar thuisland arts was, maar door regels in Nederland hier niet aan de slag kon. Lottie heeft toen gezorgd voor geld, zodat ze het artsexamen kon doen. Dat is nog steeds een probleem, maar ze was er wel al mee bezig."

Wat kunnen we van haar leren?

"Veel van de verworvenheden worden nu als normaal gezien", zegt Stieneke. "Daar kan je een les uit leren: door net als Lottie op de barricade te gaan staan en duidelijk te maken dat er een zeker onrecht is, kan er verandering komen."

"We kunnen veel leren van hoe zij problemen eerder heeft aangepakt", zegt Dorien. Ze stelt vanavond Lotties archief - met onder andere aantekeningen, boeken en films - open om inwoners te inspireren. Vanaf 20.00 uur zijn geïnteresseerden welkom in de Buurtkamer KKP/MOC aan Lindelaan 75 in Amstelveen.

"Nostalgisch", noemt Stieneke het archief. "Ik ga behoorlijk snuffelen."