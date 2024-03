Miami Beach wil ook geen zuiptoeristen en komt net als Amsterdam met Stay Away-campagne

In de video van de gemeente van Miami Beach wordt jongeren die hun voorjaarsvakantie in de kustplaats van Florida willen vieren verteld dat ze beter ergens anders naartoe kunnen gaan. De zogenoemde Spring Break gebruiken veel jonge Amerikanen daar traditiegetrouw als feestvakantie. Miami Beach is onder die groep een populaire plek om die vakantie te vieren.

'We maken het uit'

Maar die liefde is niet wederzijds. Burgemeester Steven Meiner zegt genoeg te hebben van de - in zijn ogen - 'hordes wetteloze toeristen' die de afgelopen jaren meerdere grote geweldsincidenten zouden hebben veroorzaakt. "Hier in Miami dien je je aan de wet te houden, ook tijdens Spring Break."

De boodschap in de video is duidelijk: "We maken het uit met je", is onder meer te horen. "Misschien kunnen we weer praten als je klaar bent met je Spring Break-fase." Mensen die toch naar Miami Beach komen, kunnen tussen 8 en 17 maart avondklokken, preventief fouilleren, gelimiteerde toegang tot het strand en hoge parkeerkosten verwachten.

De wijze waarop potentiële bezoekers gewaarschuwd worden, lijkt in veel opzichten op de zogenoemde Stay Away-campagne die Amsterdam een jaar geleden introduceerde. De video's die daarvoor gemaakt werden, waren gericht op Britse feesttoeristen, maar kwamen wereldwijd in het nieuws. Ook in de Verenigde Staten werd de campagne breed uitgemeten, onder meer door The New York Times, The Washington Post, CNN, CNBC en Forbes.

Signaal

Wethouder Sofyan Mbarki liet in november al weten dat er meer buitenlandse gemeentes geïnteresseerd waren in de Amsterdamse aanpak. Mbarki noemde toen Barcelona en Praag als voorbeelden. "Andere toeristische bestemmingen willen net als Amsterdam een signaal afgeven aan potentiële overlastgevende bezoekers en hen ontmoedigen te komen."

Tussen Amsterdam en Miami Beach is er nooit contact geweest, zegt een woordvoerder van de wethouder. "Maar natuurlijk kijkt iedereen naar elkaar. Overlast van toerisme is een probleem waar steden wereldwijd mee te maken hebben, dus dit onderwerp komt op conferenties veel aan bod."

Meerdere maatregelen

Wat de effecten zijn van zo'n campagne is niet duidelijk. In november liet de gemeente weten dat het aantal Britse toeristen in een krap een jaar tijd nog niet was afgenomen, maar wel dat deze groep zich wel bewuster is geworden van de regels in de stad. "Zo'n campagne staat nooit op zichzelf", zegt de woordvoerder daarover. "Het is onderdeel van zo'n honderd andere maatregelen, zoals het blowverbod. "

Overigens is de Amsterdamse campagne inmiddels uitgebreid. Tegenwoordig richt de gemeente zich ook op jongeren uit andere landen, onder meer Nederland zelf.