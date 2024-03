Het gebeurde rond half acht vanmorgen. Voor de voorbijgangers die iets later voorbij liepen was het nog even gissen wat er precies was gebeurd. Iemand die zijn hond uitliet, dacht dat het door vandalen was omgegooid. Anderen hoopten vooral dat er geen opzet in het spel was geweest.

De glazenwasser die al sinds vanmorgen vroeg aan het werk was bij een boekenwinkel op het plein kon hen het antwoord geven. Het bleek een vrachtwagen te zijn die het beeld per ongeluk omver had gereden: "Het was een harde klap. Hij moet zelf ook flink schade hebben gehad. Ze namen de bocht te krap, ik denk dat ze hem niet hebben gezien, al staat ie er al best een lange tijd, vertelt hij.