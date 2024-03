Ken je eigen streek: zo kun je al dertig jaar van alles leren over het Gooise erfgoed of de natuur

Omgevingseducatie is hierbij zo'n beetje de centrale spin in het web. Scholen worden ontzorgd, geeft Maya aan. Doordat er lesprogramma's ontwikkeld zijn en educatieve excursies bedacht worden, komen leerlingen, maar ook hun leraren en zelfs hun ouders meer te weten over de plek waar ze wonen.

Voorzitter van de club, Hans Hoes, vult nog aan dat het soms gebrekkig is gesteld met de kennis over het eigen gebied. Zo weet bijvoorbeeld niet iedereen meer dat het landschap van 't Gooi mede ontstaan is door 300 jaar zandafgravingen. "Als je het weet, zie je het", zegt Hans, doelend op de enorme kuilen die je soms in het gebied tegenkomt.

Uniek in Nederland

Door de combinatie te maken van cultureel erfgoed, natuur en duurzaamheid, waaruit onder andere lessen voor leerlingen worden gemaakt, is Omgevingseducatie Gooi en Vechtstreek uniek in Nederland. En het succes is meetbaar, want vorig jaar werden er dik 10.000 leerlingen en 85 procent van de Gooise scholen bereikt. Hans spreekt hardop de ambitie uit om het aantal leerlingen over een tijdje te verdubbelen.

De komende tijd word er ook gedacht aan het bereiken van een jonge doelgroep via buitenschoolse opvang, maar ook op het onderwijzen van ouderen door volwassenenonderwijs. Maya zegt dat zelfs ouders van leerlingen vaak zeggen: "Oh, dat wist ik helemaal niet", omdat ze zelf eigenlijk te weinig kennis van hun eigen leefgebied hebben.

Hoofd, hart, handen

Door de centrale rol die de stichting speelt en door de kennis die verspreid wordt, is Omgevingseducatie nog steeds hard nodig. Ook zorgt de uitbreiding van kennis voor meer binding met de regio en inwoners. Maar daarnaast is buiten in de natuur zijn gewoon goed voor je en dus worden er veel buitenactiviteiten georganiseerd.

Maya legt uit dat het een 'hoofd-hart-handen verhaal' is. Bij kinderen verbetert de concentratie als ze buiten zijn geweest, maar het begint bij het bedenken van een project met je hoofd, daarna het uitvoeren met je handen, om vervolgens verbinding te krijgen via je hart.

Hoes vult aan dat de stichting eigenlijk een soort 'makelaar in kennis en educatie is'. Op allerlei mogelijke manieren geeft Omgevingseducatie de informatie van verschillende bronnen door. Als het maar te maken heeft met een van de drie pijlers: erfgoed, natuur en duurzaamheid in het groene Gooi.