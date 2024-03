Zwaargewonde gereanimeerd na crash tegen geparkeerde auto's in Amstelveen

De bestuurder reed rond 12.30 uur aan de Landtong, een straat met aan weerszijden parkeervakken, toen het misging. De auto raakte van zijn weghelft, schampte een geparkeerde auto en botste daarna tegen de voorkant van een auto die daarachter geparkeerd stond. Het wrak kwam tot stilstand toen hij op zijn zijkant belandde.

Reanimatie

De politie, brandweermensen, ambulancepersoneel - waaronder een traumahelikopter - kwamen ter plaatse. De bestuurder werd door brandweerlieden uit de auto gehaald, vervolgens door ambulancepersoneel gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend of het slachtoffer in levensgevaar is. De politie onderzoekt hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Zie hieronder foto's van het eenzijdige ongeluk