'Touwtrekpont' in Wieringerwerf vervangen na meerdere vernielingen

"De touwen van het pontje zijn al meerdere keren doorgesneden en hij lag ook een keer helemaal ondersteboven in het water", beschrijft Schilder. "Waarschijnlijk hebben ze er heel hard aan getrokken."

Het oude pontje is zes jaar in gebruik geweest. "In die periode moesten er acht tot tien keer herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door de beheerders." In juni 2022 is het pontje uit de vaart gehaald, op dit moment vaart er dus geen pont in Wieringerwerf.

Steviger

De nieuwe pontjes zijn steviger en robuuster dan die er nu liggen, legt hij uit. Dit moet ervoor zorgen dat de pontjes niet meer worden vernield. "Het touw is bijvoorbeeld vervangen door een soort staaldraad. Hierdoor gaat ie minder makkelijk kapot. De pontjes zijn dan natuurlijk ook niet 100 procent hufterproof, maar de verwachting is wel dat deze steviger zijn."