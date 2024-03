Alkmaarse handbalcoach die 6 meisjes misbruikte gevlucht naar het buitenland

Maar volgens een Noord-Hollander, woonachtig in Tunesië, is de man inderdaad naar dat land gevlucht. De anonieme bron, waarvan de naam bij de redactie bekend is, meldt dat hij logeert bij een familielid in Le Bardo, een plaatsje ten westen van de hoofdstad Tunis.

Ongestoord doorgaan

De tipgever is bang dat hij daar nieuwe slachtoffers zal maken en heeft alarm geslagen. "In dat huis loopt ook een driejarig meisje rond, dus ik vrees dat hij vroeg of laat opnieuw de fout ingaat", verklaart de bron.

"De Nederlandse politie en ambassade zijn op de hoogte gesteld, maar ze kunnen er niets mee. Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Tunesië. Ook van de lokale politie verwacht ik weinig, dus het lijkt erop dat hij weer ongestoord zijn gang kan gaan."