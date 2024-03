Scooterrijder ernstig gewond na botsing met auto in Zaandam

Bij een ongeluk op de kruising tussen de Houtveldweg en de Albert Heijnweg in Zaandam is gisteravond een scooterrijder ernstig gewond geraakt. De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis.

"Een auto en een scooter stonden naast elkaar te wachten bij het verkeerslicht", zegt een woordvoerder van de politie over het ongeluk. "Toen het groen werd is de scooter tegen de auto aangekomen." Het is nog onduidelijk waardoor dit gebeurde.

De vrouw op de scooter kwam hierbij ten val en raakte ernstig gewond. "Zij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en was op dat moment niet aanspreekbaar", zegt de woordvoerder. De automobilist is met de schrik vrijgekomen.

Hoe het nu met de vrouw gaat, is niet bekend. De politie heeft onderzoek gedaan. Zowel de automobilist als de vrouw op de scooter zijn niet verdacht, maar hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren blijft onduidelijk.