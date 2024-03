Veel rook bij brand in Haarlemse wasserette

In een wasserette aan de Botermarkt in Haarlem is gisteravond rond 23.15 uur brand uitgebroken. Er kwam veel rook vrij en de schade aan de wasserette lijkt groot.

De veiligheidsregio waarschuwde via X voor de vrijgekomen rook en raadde omwonenden aan om ramen en deuren te sluiten. "Omdat de brand midden in het centrum was, is er groot opgeschaald. Uiteindelijk was het snel geblust en is het met een sisser afgelopen", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Het vuur was rond 23.35 uur gedoofd. "De bewoner van de woning boven de wasserette is nagekeken door de ambulance vanwege mogelijke rookinhalatie, maar mankeerde gelukkig niets", laat de woordvoerder. Hij kon nadat het vuur gedoofd was weer naar huis.

De schade aan de wasserette is groot. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. "Er heeft in ieder geval wasgoed in brand gestaan. De oorzaak wordt nog onderzocht."

