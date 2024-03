Explosief afgegaan in Zaandam, schade aan woning

Er is een explosief afgegaan bij een woning aan de Stationsstraat in Zaandam. Volgens de politie gaat het hoogstwaarschijnlijk om zwaar vuurwerk. De straat is afgezet.

Rond 21.00 uur was er een flinke knal te horen. Politie is op dit moment aanwezig om onderzoek te doen, en een politiehelikopter vliegt over de buurt. Er is nog niemand aangehouden. Bij de explosie zijn geen gewonden gevallen, wel is er volgens een woordvoerder schade aan het pand.

Het is niet de eerste explosie in Zaandam. Afgelopen maand zijn er meerdere geweest, onder andere in de Gorslaan.