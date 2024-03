Vorig jaar ruim 1600 demonstraties in de stad: "Recordaantal"

Er hebben vorig jaar in de stad meer demonstraties plaatsgevonden dan ooit. Het waren er 1600. De meeste demonstraties waren klein en verliepen zonder problemen.

Dat blijkt uit cijfers van de Directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente, die vandaag door de driehoek (burgemeester, hoofdcommissaris en hoofdofficier van justitie) vrijgegeven werden. In het document schrijven ambtenaren dat het in Amsterdam merkbaar is dat het vertrouwen in de politiek laag is.

"Politieke en internationale ontwikkelingen versterken gevoelens van meten met twee maten" Gemeente

"Een deel van de bewoners heeft weinig vertrouwen in de overheid en instituties en voelt zich niet gehoord", schrijven ambtenaren. "Politieke en internationale ontwikkelingen versterken gevoelens van meten met twee maten. Met name onder jongeren is soms een verharding naar de overheid te zien. Onvrede bij burgers is ook te zien aan een recordaantal van meer dan 1600 demonstraties in de stad." Volgens de gemeente is Amsterdam een 'aantrekkelijke demonstratielocatie voor lokale, nationale en internationale thema's' voor demonstranten uit het hele land. Vorig jaar vonden er enkele grootschalige demonstraties plaats met meer dan 10.000 deelnemers. Het aantal incidenten en aanhoudingen bij demonstraties is 'zeer beperkt'. Op 15 oktober ging het wel fout bij een pro-Palestinademonstratie toen een deel van de demonstranten een aangrenzende veel kleinere pro-Israëldemonstratie wilde verstoren.

In het document wordt wel benoemd dat er 'demonstraties met een disruptief karakter' waren. Het blokkeren van de A10 Zuid op 30 december door Extinction Rebellion wordt echter niet beschreven. De gemeente schrijft wel dat de grootste openbare ordeverstoringen vorig jaar te maken hadden met voetbalwedstrijden. Zo moest de Mobiele Eenheid in september optreden bij wedstrijden van Ajax bij de Johan Cruijff Arena. Supporters gooiden met zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. Ook vonden er losse incidenten met jongeren plaats tijdens de jaarwisseling. De Mobiele Eenheid werd vijf keer ingezet, in de stadsdelen Centrum, Oost, Nieuw-West en in stadsgebied Weesp. Bij een aantal confrontaties is zwaar vuurwerk gegooid naar de politie.

Zowel de demonstraties, voetbalwedstrijden als grote evenementen vragen veel capaciteit van de politie, schrijft de gemeente.