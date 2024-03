Benefietmiddag na brandstichting busjes van Zaans verzorgingshuis: "Hartverwarmend"

Door de brand zijn twee bussen verwoest. Eén bus raakte total loss door de brand, de ander kon na reparatie de weg weer op.

Hoewel het verzorgingshuis all-risk verzekerd is, houdt het alsnog een flinke kostenpost over. Het krijgt alleen de dagwaarde en daarvoor krijgen ze niet direct een bus van dezelfde kwaliteit voor terug. De busjes zijn namelijk aangepast zodat ouderen meegenomen kunnen worden naar uitjes, de dagopvang en bijvoorbeeld het wekelijkse zwemmen, vertelt woordvoerder Rutger de Graaf.

"Voor de bus die total loss is, wordt tijdelijk een bus gehuurd", vertelt woordvoerder Rutger de Graaf. "De bewoners hebben er dus niet veel last van gehad." In de eerste dagen na de brand hielpen vrijwilligers mee om de ouderen toch te vervoeren, ze reden ze heen en weer met hun eigen auto's.

Benefiet

"Ik vind het allemaal een beetje sneu", zegt Chantal Schriekenberg met gevoel voor understatement over de brandstichting. Om het verzorgingshuis te helpen is ze druk bezig om een benefietmiddag te organiseren. Ze maakt deel uit van CW Productions, een vrijwilligersclub die vaker muziekavonden houdt in de Zaanstreek. Een bestuurslid startte een inzamelingsactie in, waarna de secretaris van de club de benefietmiddag bedacht.