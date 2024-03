Voormalig tennistalent Mees Sporken schittert voor padelclub uit Santpoort-Noord

Padel is de snelstgroeiende sport in ons land. Veel beoefenaars doen het op recreatief niveau, maar in Noord-Holland zijn er twee clubs die uitkomen in de eredivisie. Het Amsterdamse 'De Padellers' en 'Groeneveen' uit Santpoort-Noord. Bij de laatste ploeg speelt een voormalig tennistalent, die zijn draai helemaal heeft gevonden op de padelbaan.

Reportage van padelvereniging Groeneveen - NH Nieuws

Tot z'n 21e stopte Mees Sporken zijn hele ziel en zaligheid in de tennissport. Lange tijd met succes. Het grote tennistalent veroverde in 2008 de Europese titel bij de jeugd tot 14 jaar. Mede door een polsblessure kwam het niet tot een definitieve doorbraak. "Ik was er van overtuigend dat ik het zou halen." "Veel lol" Nu heeft Sporken het plezier voor sporten weer teruggevonden met padel. "Ik ben heel blij dat ik een nieuwe sport heb gevonden, waar ik ontzettend veel lol in heb."

Dit weekend versloeg Groeneveen in de laatste speelronde van de wintercompetitie tegenstander Cromwijck uit Woerden overtuigend met 4-0. De padelclub uit Santpoort-Noord eindigt hierdoor op de derde plek. En dat levert net geen play-off ticket op. "Helaas, maar overall hebben we een goede competitie gedraaid." De Padellers uit Amsterdam deden het beter met de tweede plek op de ranglijst. Dat betekent deze zondag de finale om de landstitel tegen regerend landskampioen Peaks uit Utrecht.