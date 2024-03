Russische media: 'Quincy Promes niet uitgeleverd aan Nederland'

Verschillende media schrijven dat hij komende zondag zelfs weer met zijn club Spartak Moskou zou kunnen voetballen. Autoriteiten in Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten zouden over zijn situatie hebben gesproken.

Een woordvoerder van het Amsterdamse Openbaar Ministerie kan nog geen duidelijkheid geven. "Wij hebben het gelezen in de Russische media." Hij wijst er wel op dat Promes volgens die media de boete nog niet gekregen heeft.

De oud-Ajacied werd in Dubai aangehouden vanwege een lokale overtreding, vermoedelijk vanwege het doorrijden na een ongeval. Het OM liet daarna weten in gesprek te zijn over een uitlevering aan Nederland, omdat Promes hier tot zes jaar cel is veroordeeld wegens handel in drugs en tot anderhalf jaar celstraf vanwege het in de knie steken van een neef.