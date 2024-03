Man staat onder bedreiging van vuurwapen zijn bus en designertas af

Het slachtoffer is een bedrijfseigenaar en huurt wel vaker een bestelbusje om in Duitsland inkopen te doen. Zo ook afgelopen zaterdagmiddag. De man rijdt rond 17.00 uur op de A27, ter hoogte van Huizen. Hij neemt daar de afslag en staat geparkeerd bij een bedrijventerrein aan de Deltazijde, in Blaricum.

Vuurwapen en bivakmuts

Opeens rijdt een grijze Volkswagen naast hem en stapt de bestuurder ervan uit. Hij vraagt de bedrijfseigenaar of hij wilt helpen om wat goederen uit te laden. Het slachtoffer, toen nog niet wetende wat hem later zou overkomen, rijdt achter hem aan. Wat verderop parkeren ze, totdat de bestuurder van de Volkswagen uitstapt met een bivakmuts over zijn hoofd.

Er wordt een vuurwapen door de verdachte getrokken, gericht op de 24-jarige behulpzame zakenman. Onder bedreiging daarvan moet de man zijn bussleutels afgeven. Het slachtoffer moet ook zijn dure designertas van het merk Goyard afstaan.

De bijrijder van de Volkswagen stapt vervolgens ook uit en rijdt met de bestelbus, vol goederen, ervandoor. De bestuurder van de Volkswagen is hem dan inmiddels al gevlogen.

Signalement

De bestuurder is ongeveer twintig jaar en heeft een donkergetinte huidskleur. Hij is rond de 1 meter 80, is slank en droeg schoenen van het merk Dior. Over de bijrijder van de verdachte is geen signalement bekend.