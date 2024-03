Gewapende overval bij woning aan Czaar Peterstraat, verdachte op de vlucht

Rond 15.00 uur vanmiddag heeft er gewapende overval plaatsgevonden bij een woning aan de Czaar Peterstraat in het Centrum. Een woordvoerder van de politie vertelt aan AT5 dat er sprake is geweest fysiek contact tussen de bewoner en overvaller. "Het letsel van het slachtoffer is nog onbekend, de persoon wordt nu nagekeken door ambulancepersoneel", aldus de woordvoerder.

De verdachte droeg een wapen bij zich tijdens de overval, onduidelijk is nog om wat voor wapen het gaat. Ook is onbekend of de overvaller buit heeft gemaakt. "De overvaller is voor nu in een onbekende richting vertrokken. In de buurt zijn we aan het zoeken naar mogelijke verdachten", aldus de woordvoerder.

De politie doet verder onderzoek naar het incident. "We vragen nu camerabeelden uit de omgeving op om meer over de verdachte te weten te komen."