OM heeft oogkleppen op, vindt verdachte van moord tattoo-artiest. "Kijk naar de feiten"

De emoties liepen vandaag hoog op tijdens een voorbereidende zitting in de zaak rondom de moord op de Hoofddorpse tattoo-artiest Steve Mahakena. Zijn vriend en baas Ismaël El B. zit vast als verdachte in de zaak, maar roept al maanden dat het Openbaar Ministerie oogkleppen op heeft.

Tattoo-artiest Steve Mahakena - Foto: NH

Ook vandaag maakte El B. gebruik van de gelegenheid om te reageren op de beschuldigingen van het OM. De man zit inmiddels acht maanden in voorarrest, maar wilde het leven van zijn goede vriend Steve naar eigen zeggen juist redden. El B. denkt te weten wie Steve wél te grazen nam, maar heeft het gevoel dat de politie en het OM alternatieve scenario's niet goed onderzoeken. "Alles wat ik tot nu toe heb gezegd is aan dovemansoren gericht. Ik blijf schreeuwen", zei hij vanochtend wanhopig in de Haarlemse rechtbank. Eerder veroordeeld De verdachte is bang dat de rechtbank zich in de beslissing die zij over het voorarrest van El B. moet nemen te veel laat beïnvloeden door dingen die hij in het verleden heeft gedaan. El B. werd hij in 2013 door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot 7 jaar cel voor drugshandel, mensenhandel, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. "Kijk gewoon goed naar het dossier en vergeet dat er een Marokkaanse jongen met een verleden zit", drukt hij de rechtbank op het hart.

De zaak in het kort De Hoofddorpse tattoo-artiest Steve Mahakena wordt op 7 maart vorig jaar zwaargewond gevonden in het appartement van zijn goede vriend en baas Ismaël El B. El B. is degene die de hulpdiensten heeft ingeschakeld. Desondanks gelooft het OM dat hij Steve de avond ervoor en die ochtend dodelijk heeft mishandeld. Zelf zegt de verdachte dat Steve zwaargewond bij hem aanbelde, waarna hij zijn vriend in nood een nacht lang verzorgde. Toen zijn toestand de volgende ochtend verslechterde belde El B. 112. De verdediging komt ook met een alternatief scenario. Zij denken dat Steve werd mishandeld door een pedojager.

Nieuw pathologisch onderzoek laat volgens advocaat van de verdachte, Jan-Hein Kuijpers, zien dat zijn cliënt de waarheid spreekt. Daar zou namelijk uit blijken dat Steve die avond maar weinig bloed verloor. Het zou een van de belangrijkste bewijsstukken die het OM aandraagt onderuit halen. Bloedspatten "Dat er alleen bloedspatten in de woning zijn gevonden laat zien dat het geweld in de woning moet zijn toegepast, en dat maakt dat een scenario met geweld buiten niet aan de orde is", herhaalde de officier vandaag. Volgens Kuijpers is het juist heel goed mogelijk dat Steve buiten werd mishandeld, maar alleen bloed in de woning achterliet. "Daar werd hulp verleend en is veel bewogen, gehoest, geproest, gehuild en geschreeuwd." De advocaat vindt het dan ook niet vreemd dat de bloedspatten in de woning tot aan het plafond zaten. Volgens het OM kan dat alleen het gevolg zijn van een mishandeling ín de woning.

"We hebben honderden keren naar elkaar geschreeuwd en elkaar voor rotte vis uitgemaakt, maar Steve was mijn gabbertje" verdachte Ismaël El B.

Volgens het OM blijkt uit onderzoek dat El B. zijn vriend uiteindelijk heeft gewurgd. Kuijpers vindt dat maar een raar verhaal. "De suggestie dat Steve gewurgd zou zijn gaat helemaal niet op, want Steve leefde nog toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen." Nieuw onderzoek laat volgens hem zien dat Steve overleed aan verwondingen die hij eerder door geweld opliep. Die zouden een zwelling in zijn hoofd hebben veroorzaakt waardoor hij uiteindelijk niet meer kon ademen. Pedojager Volgens de verdediging zou het onderzoek zich meer moeten richten op het vermeende dubbelleven van Steve. De politie zou bewijs van seksueel contact met minderjarige jongens op zijn telefoon hebben gevonden. Volgens El B. zou een bekende van de twee, die ook pedojager is, in zijn plaats vast moeten zitten. "Zijn telefoon straalde die avond uit in de buurt van Hoofddorp", licht Kuijpers toe. "En er is ook nog een telefoon die is verdwenen. Daarnaast heeft die jongen drie verschillende verklaringen over die avond gegeven, die allemaal niet bleken te kloppen." 'Alles kapot' El B. geeft toe dat hij en Steve op de avond van 6 maart ruzie hadden, maar dat is volgens hem geen motief voor de moord. Ruziemaken was ook niet uitzonderlijk in de hechte vriendschap die de twee hadden. "We hebben honderden keren naar elkaar geschreeuwd en elkaar voor rotte vis uitgemaakt, maar Steve was mijn gabbertje." De tattooshop-eigenaar hoopt dat de rechtbank morgen beslist dat hij de inhoudelijke behandeling van de zaak in vrijheid mag afwachten. "Dit moet gewoon stoppen nu. Mijn zaken (tattoo-shops) gaan eraan onderdoor. Straks moet ik naar de voedselbank... als er uiteindelijk vrijspraak volgt, is alles al kapot."