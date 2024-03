Zanger Seb Adams winnaar van Hilversumse 035 Popprijs: "Unieke ervaring"

Seb Adams is de winnaar van de 035 Popprijs van dit jaar. Hij bleek afgelopen weekend de beste van de vier finalisten in een bomvol poppodium Vorstin, nadat eerder 60 muzikanten zich aanmeldden voor de popprijs. De winnaar gaat naar huis met onder meer een geldbedrag van duizend euro en een jaar lang optredens als talent van het Hilversumse poppodium.

Voorafgaand konden alle deelnemers meedoen aan workshops die door de Vorstin zijn georganiseerd. Bijvoorbeeld over artiestenmanagement, social media en over de digitale omgeving om je merk in de markt te zetten. Bovendien krijgen alle artiesten 2 keer een echte 'repetitie' aangeboden met een band. "Zo kun je oefenen in een grotere omgeving dan in je eigen ruimte", zegt Sem in de radiouitzending van NH Gooi .

Finalisten Seb Adams, Morèl, Shoot the Messiah en XNMI stonden in de finale op het podium. De bands spelen elk verschillende stijlen, waardoor de organisatie een ‘gevarieerde avond vol muziek’ kon laten zien en horen.

"Het was een unieke ervaring om in de Vorstin voor de zaal te staan"

Met de organisatie van de popprijs gaat Seb nu kijken naar de toekomst. Hij wil graag mogelijkheden onderzoeken om zichzelf meer 'live' op de kaart te zetten. Sem Adams was tot nu toe voornamelijk online en via Spotify (10 miljoen streams) bezig het publiek te bereiken. "Ik mis gewoon op het podium staan en met een bandje voor mensen spelen", zegt Seb hier zelf over. "Het was een unieke ervaring om in de Vorstin voor de zaal te staan".

Dit is het begin

Seb was de eerste inschrijving voor de popprijs van dit jaar. Een drummer en een bassist had hij op dat moment nog niet, terwijl hij dat wel aan de organisatie had doorgegeven.

Pas een week na de inschrijving waren zijn mede-muzikanten gevonden en dat was gelijk een goede match. De doelstelling is nu om in september mee te doen aan de popronde. Dat is een rondreizend project dat verschillende steden aandoet.