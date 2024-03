Man (32) onder schot gehouden en bestolen van bestelbus en designertas

Het slachtoffer reed volgens de politie rond 17.00 uur op de A27 ter hoogte van Huizen en neemt daar de afslag. Hij was onderweg naar zijn bedrijf, maar wist dat het op dat moment te druk is om zijn goederen uit te laden. Hij parkeerde op een bedrijventerrein aan de Deltazijde in Blaricum, om daar even te wachten tot een rustiger moment.

Toen hij stilstond, parkeerde er een grijze Volkswagen naast zijn bus. De bestuurder van de auto vroeg aan het slachtoffer of hij even kan helpen met het uitladen van wat goederen. Hun bedrijf zat iets verderop, zo vertelden ze aan hem. Dus besloot het slachtoffer achter de grijze Volkswagen aan de rijden om de twee te helpen.

Vuurwapen op het hoofd

Maar toen ze eenmaal op een andere parkeerplaats aan de Deltazijde stonden, ging het helemaal fout. De bestuurder van de Volkswagen stapte uit met een bivakmuts op. Direct richtte hij een vuurwapen op het hoofd van het 24-jarige slachtoffer.

De man gaf zijn bussleutels en een designertas van het merk Goyard af. De bijrijder stapte uit en reed er met de gestolen bestelbus en alle producten erin vandoor. Hoe de gestolen bestelbus eruit zag en welke producten erin lagen, wil de woordvoerder van de politie niet zeggen.

Signalement

De politie heeft een signalement van de bestuurder vrijgegeven. Het gaat om een man van ongeveer 20 jaar met een donkergetinte huidskleur. Hij zou rond de 1.80 meter zijn met een slank postuur, zonder gezichtsbeharing. Hij was gekleed in het zwart met donkerkleurige schoenen van het merk Dior.

Een signalement van de bijrijder kon het slachtoffer niet geven, zo zegt de politiewoordvoerder.